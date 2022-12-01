桃園市大園區一名20歲王姓女子，日前打電話與爺爺視訊聊天，言談中開玩笑向爺爺討要100萬元生活費，但王女語意不明，讓爺爺誤以為孫女落入求職詐騙陷阱遭到拘禁，趕緊通報警方，警方利用手機定位，迅速在王女男友住處找到人，王女隨即向爺爺報平安，結束虛驚一場。

大園警分局表示，日前接獲台南警方轉報，王女被家屬通報緊急協尋，經調閱手機定位發現王女在大園埔心地區活動，請轄區警方派員前往查看，埔心派出所獲報後隨即與報案人王姓老翁聯繫了解詳細情況。

王翁表示，他稍早與孫女視訊聊天，孫女言談中提到需要100萬元生活費，但因語意不清，且視訊畫面中出現一名陌生男子，他掛掉電話後愈想愈不對勁，再次撥打孫女電話卻無人接聽，他擔心孫女落入求職詐騙陷阱遭到囚禁，便趕緊報警協尋。

員警獲報後前往王女手機定位地點查看，王女出來應門看到員警也非常訝異，經告知事情原委後，王女才無奈表示，沒想到爺爺會把玩笑話當真，而她因為睡午覺沒接到電話，至於畫面中男子則是她的男友，並非可疑人士。警方便帶王女到派出所撤尋，並請她致電爺爺報平安，所幸最後只是虛驚一場。