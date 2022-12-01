埔里基督教醫院響應環台醫療策略聯盟創設的「擁抱慢慢猴」公益活動。（埔基醫院提供／楊靜茹南投傳真）

埔里基督教醫院響應環台醫療策略聯盟創設的「擁抱慢慢猴」公益活動，邀請遲緩兒守護天使「慢慢猴」來到醫院，陪伴病童玩遊戲、分享繪本故事等，讓更多人了解發展遲緩孩子的表現與狀況，給予他們支持與鼓勵。遲緩兒家長說，孩子確實比較憨慢，希望外界包容與體諒，提供孩子友善的成長環境。

埔里基督教醫院住院病童參加有獎徵答，獲慢慢猴頒獎鼓勵。（埔基醫院提供／楊靜茹南投傳真）

環台醫療策略聯盟由全台15家醫院組成，不定期串連各盟院舉行公益活動，埔基也是環台醫療策略聯盟的一份子，此次響應環台醫療策略聯盟成員-嘉義基督教醫院早期療育服務團隊所創設的「擁抱慢慢猴」公益活動，埔基醫院董事長趙文崇、院長蘇世強、行政副院長侯宏彬、護理部主任廖靜珠、心理健康中心主任林淑鈴等人都出席。

環台醫療策略聯盟感謝埔里基督教醫院響應公益活動。（埔基醫院提供／楊靜茹南投傳真）

「擁抱慢慢猴」公益活動，透過《擁抱慢慢猴》繪本以說故事、戲劇表演、播放影片等方式，讓社會大眾一起了解兒童發展不僅需要政策、醫療及教育的完備，一個接納與支持遲緩兒及其家庭所需的友善環境，更是兒童健康發展最大的關鍵。

趙文崇是兒童發展神經學專家，2004年在普基醫院成立南投縣第1家兒童發展評估中心，提供0至6歲兒童發展評估，經篩檢出發展遲緩之孩童，將透過物理、職能、語言及心理等復健治療，陪伴慢飛天使健康長大。

趙文崇說，發展遲緩兒在生活、學習上，需要更多耐心與愛心的陪伴，相信透過慢慢猴，讓大眾了更解發展遲緩兒的表現與狀況，給予他們支持與鼓勵，讓他們擁有一個健康的成長環境。