受美股激勵，台股1日一早氣勢如虹重返萬五大關，也收復8月初的「裴洛西防線」，加權指數一度大漲270點，金管會的禁空令將退場了嗎？金管會主委黃天牧1日於立法院接受訪問時指出，會觀察「升息、通膨、升息後對各國經濟影響」等三因素再作決定。禁空令是否會分階段性退場，證期局局長張振山指出，這沒有公式，會視情況而定。

黃天牧指出，「當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日平盤下不得放空」的措施是從10月21日開始啟動，至今一個多月，但未來美國12月還有CPI指數要公布、12月中還有美國聯準會會討論升息與升息幅度，有關台股的相關措施從今年七月到十月陸續祭出，目前暫時還是會留在市場上觀察。

黃天牧表示，目前還有許多影響國際股市的變數，包括：升息、通膨、升息後對各國經濟成長特別影響，金管會都將密切觀察、審慎判斷。

對於大陸多地包括重慶、北京、廣州等開始微解封，是否也會為台股帶來激勵，黃天牧指出，目前並沒有完全解封，金管會「會再觀察」。

由於此波禁空令分階段祭出，未來會採「階梯式收回」嗎？證期局局長張振山指出，會看情況處理，「沒有公式」，因為12月還是有美國升息的風險。會再審慎評估。

金管會今年在10月1日、12日分階段調降每日盤中借券賣出委託數量，由不超過前30個營業日之日均量30％降至10％，及調升上市櫃股票最低融券保證金成數由90％調為120％。10月21日更進一步宣布當日收盤價跌幅達3.5％以上，次一交易日不得平盤下放空。