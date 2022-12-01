為讓來台定居的新住民朋友感受新竹城市溫暖、提供展現自我的舞台，新竹市政府今年首度擴大舉辦「國國村莊」，並將於4日在北大公園盛大開村，當日除了集結17位新住民「頭家」的私藏家鄉味，以及新住民舞團與吉他彈唱演出，更設置親子體驗活動，要讓民眾秒至國外體驗異國風情。

代理市長陳章賢表示，新竹市是個多元文化融合的城市，截至今年9月新住民人口已突破1萬人，新住民朋友因與國人結婚來台定居生活，成為台灣經濟與人口的生力軍，也為台灣的多元文化增添更多色彩。

他說，為了讓新住民朋友快速融入新竹並感受這座城市的溫暖，市府自2019年規畫辦理新住民頭家募集計畫，藉由課程行銷、品牌設計及食品認證等相關課程，並且發行新住民頭家護照，讓有意成為「頭家」的新住民，有推廣個人品牌及獲得收入的管道。

陳章賢指出，市府團隊近年舉辦「新星頭家」、「國國市集」等多項新住民相關活動，讓參與行銷課程的新住民朋友可以運用所學，實際進行市集經營、增加參與經驗。

今年更是擴大辦理升級為「國國村莊」，實現新住民朋友的創業夢，並邀請來自世界各地的新住民帶來不同國家的文化體驗活動與藝術表演，歡迎大小朋友們一同共襄盛舉，來場精采絕倫又充滿多元文化的特色饗宴。

社會處長李季縈表示，今年首開嘉年華會的國國村莊，村裡將帶給來訪賓客3大體驗活動，包含「市集營業中」，由來自世界各國的村民準備了私房小點及原創商品，讓民眾1秒擁抱全世界。

「文化體驗中」由4位村民邀請親子到家作客，除了體驗世界各國的熱鬧節慶外，還有精緻的手作體驗課程。「村民野餐中」則是由村長為賓客們準備精彩的表演，讓大小朋友一起來到村裡野餐，現場還可以租借野餐用具，讓來到村莊的人都可以感受到村民的熱情與歡迎。

社會處表示，此次市集共有17位新住民「頭家」帶來各自家鄉特色的料理，喜愛南洋風味的朋友，歡迎到「DIRO BAR健康飲食專賣」。

另，「花花魚手作坊」由熱愛手作的闆娘李霞蒐集了許多大自然中隨手可得的小物，改造以環保為理念的生活物品及海洋廢棄物創作，現場也有開放手作教學，喜歡手作課程的民眾千萬別錯過。

此外，愛吃美食的饕客們，記得拜訪新加入的新住民品牌「叻咖哩」，新住民頭家的每個攤位，絕對會讓貴賓們有如置身異國，不虛此行。

「國國村莊」活動資訊，可至新竹市新住民家庭服務中心臉書查詢，完成粉專指定任務還可以參加抽獎，有機會獲得市集折價券300元。