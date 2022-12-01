導演劉國瑞堅持選用少數族裔演出，希望用手上的資源讓大家被看見。（采昌提供）

獲得本屆金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原著劇本3項大獎的香港電影《白日青春》，定檔明年3月31日正式上映，以本片成為新科金馬影帝的黃秋生，這回超齡演出，讓他首度看片時驚呼：「真的有這麼老嗎？老到自己都相信了！」更幽默透露：「只關注銀幕上的大肚腩。」

至於入圍金馬獎最佳新演員的童星林諾，雖然最後跟獎項擦身而過，但入圍也讓自己不造作的演技獲得肯定。談及初次演戲的挑戰，他透露對白、動作之類會有小小的困難，被問到跟大前輩黃秋生一起拍戲會不會緊張？林諾反而幽默回答：「應該是他要覺得緊張。」開起玩笑的功力不輸黃秋生。

而以《白日青春》榮獲金馬最佳新導演與最佳原著劇本的導演劉國瑞，日前也在金馬影展放映時，感謝監製鄭保瑞為自己保留自由的創作空間，他形容：「片中有不那麼傳統的東西，首次執導長片就有這種待遇，實在是非常奢侈。」他也感謝鄭保瑞在自己不擅長的動作戲領域，有莫大的專業建議與幫助。