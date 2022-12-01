第23屆Click金手指獎頒奬典禮於11月4日圓滿結束。金手指今年首次設立的人物獎也獲得業界人士的高度關注。2022金手指年度人物奬由現任台灣邁肯傳播集團董事長張志浩獲得。

張志浩董事長於2021年收購全球最大廣告公司之一的麥肯廣告台灣分公司，公司改名為「台灣邁肯傳播集團」以加盟方式持續經營，「台灣邁肯傳播集團」旗下有兩家公司，分別為「邁肯行銷傳播」及「浩森行銷傳播」。張志浩董事長整合廣告與數位強化營運績效，提升創意品質，為台灣廣告界立下新的里程碑，這種併購外商廣告公司，運用國際資源為台灣廣告界的第一人。張先生致力於數位人才的培育，目前兼任政治大學廣告系副教授、中山大學EMBA、台灣精品協會講師。張志浩先生所達成的創舉及經營公司的成果也讓他獲得了2022年的金手指年度人物獎。

台灣邁肯傳播集團董事長張志浩上台領取金手指終身成就獎。（圖／金手指獎提供）

張志浩董事長上台領奬時表逹了對數位領域發展迅速的感慨，張董事長進入職場大約四十年，有三十年是投入在數位產業當中。他表示「在以前跟大家談大數據是很孤獨的，沒有人理解大數據在講什麼。但現在每個人談到大數據都能朗朗上口。我覺得終於在這麼多年的奮鬥底下，能夠讓數位變成一個主流。」

張志浩說明：去年在機緣下，以台灣人的身份收購國際廣告集團台灣分公司。他也開心地分享，公司連續兩年業績都超標。他認為用本土的方式去經營一個國際性的公司，有非常多的彈性。以過去經營國際公司的經驗及資源，有彈性的規劃發展台灣市場，因應快速變化的趨勢，搶得先機，也是競爭力的重要展現。他表示，希望這家公司能為台灣發光，做得越來越好。