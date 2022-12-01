台中市日前舉行「監警聯合稽查」勤務，在台中工業區、潭子工業區及大里工業區等，加強微型電動二輪車的執法及宣導法規。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

微型電動二輪車已正式納管，新車須領牌及投保強制險，違者最重可罰3600元，舊車則有2年緩衝期。台中市環、警、監昨日聯合執行取締微型電動二輪車及改裝車大執法，違規取締統計，未戴安全帽7件、載人20件、闖紅燈12件、酒駕1件，拒測1件及變更安全裝置13件等違規共計54件、另於工業區攔查250人，逐一宣導騎乘微電車應注意避免違規事項等。

微型電動二輪車新法規定實施上路，台中市政府警察局配合監理機關辦理「監警聯合稽查」勤務，在台中工業區、潭子工業區及大里工業區等，加強執法及宣導法規，並取締未戴安全帽、載人、闖紅燈、酒駕、改裝等項目，都是違規行為將予以取締。

交通警察大隊另指，若微型電動二輪車未經審驗合格，有些甚至買來私下改裝馬達、電池等零組件，時速遠超過法定25公里且重量逾法規60公斤，被歸納改裝的「拼裝車」，警方也將取締依法舉發沒入。

台中市政府警察局交通大隊指出，為讓民眾清楚瞭解新法上路，相關應注意事項，製作「微型電動二輪車」宣導DM卡片，採英文、越南、泰國及印尼等4國語文版，讓來台辛勤工作的外籍移工，藉由閱讀該國語文的宣導DM，更加快速瞭解最新的法令規定，促使外籍移工們能遵守交通規則，以保障大家行的安全與權益。

警方指出，行政院於2022年11月11日公告，總統府2022年5月4日公布「道路交通管理處罰條例」部分條文修正，其中原電動自行車更名為「微型電動二輪車」，自同年11月30日施行應掛號牌上路、駕駛人需滿14歲及投保強制車輛責任險等列為重點項目。

警方表示，2022年11月29日前所購買的「合格」微型電動二輪車，仍可在道路行駛，新法施行2年後（113年11月30日後）將以第71條之1第1項第1款（未依規定領用牌照行駛）舉發，最高可罰3600元，未經審驗合格的微型電動二輪車，將依同條例第71條之1第2項規定沒入。

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