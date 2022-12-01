法國總統馬克宏在美國華府進行罕見的國是訪問第一天就開轟。他今天告訴國會議員，美國為支持本土製造商而提供的補貼，對法國企業來說相當不利。

法新社報導，法新社記者聽到馬克宏（Emmanuel Macron）告訴國會議員和商界領袖：「這對我們的商界人士來說相當不利。」明天大部分時間馬克宏將與美國總統拜登會晤。

馬克宏指的是拜登的標誌性政策，稱為「降低通膨法案」（IRA），這項法案將向環保產業投入數十億美元，並大力支持美國製造商。

白宮認為降低通膨法案是重振美國製造業和促進可再生技術的開創性努力，但歐盟各國政府卻表示不滿，威脅要透過補助自己國家的綠色經濟領域來發動貿易戰。

馬克宏直言不諱地說他只是想「被當作好朋友一樣得到尊重」，除掉精心設計的國是訪問偽裝，目的是要慶祝歷史悠久的美法關係，並解決美國和歐盟間較為棘手的問題。

馬克宏說：「我不想成為銷售美國產品的市場，因為我有和你們完全一樣的產品。」他並強調法國的中產階級也需要就業。

他說：「降低通膨法案帶來的後果可能是你的問題解決了，但我的問題反而增加了。很抱歉我說的這麼直接。」

路透社報導，馬克宏今天稍早在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）陪同下，一同造訪美國國家航空暨太空總署（NASA）總部。賀錦麗表示兩人將討論在太空領域合作以應對氣候變遷和安全問題。

馬克宏表示，太空代表「新的衝突場域」，法國和美國共同制定規則和規範很重要，因為他們對科學和民主價值有共同的承諾。