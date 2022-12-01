宏碁董事長暨執行長陳俊聖今（1）日於2022台灣醫療科技展現身，針對近來持續不見好轉的市況，他表示，通膨仍將是各國政府首要考量處理的第一大問題，包括升息縮表、財政政策的調整，不過這需要一些時間讓政策發酵、讓通膨下降，就目前觀察，景氣回溫的時間仍落在明年。

在PC核心事業受到大環境不佳影響之際，宏碁也積極透過孵化旗下小金雞新事業、進化成為「IPO老虎隊」，其中已從戰略新板轉興櫃的宏碁智醫（6857），目前旗下包括VeriSee DR（AI輔助糖尿病視網膜病變診斷軟體）及VeriSee AMD（年齡性相關黃斑部病變眼科AI軟體）已取得TFDA（食藥署）眼科智慧醫材許可證。

其中，VeriSee DR在近兩年間已於東南亞地區陸續取得包括泰國、菲律賓、印尼等地的醫療器材主管機關許可證，亦接續於越南及印度獲得醫材銷售許可，目前包括印度及泰國也已導入當地醫療院所使用。