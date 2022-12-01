房市多頭掰了！？今（1）日最新出爐的2022年11月住展風向球，來客量已連續兩個月萎縮、成交量連續四個月下滑，燈號已降至黃藍燈，創下最近一年三個月以來的最低點。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2022年11月分數為41.5分，對應燈號失守「連15綠」的相對安全防線，轉為代表「衰退注意」的黃藍燈，分數較10月（42.2分）減少0.7分，創下2021年8月以來新低。

風向球六大構成項目呈現「一升、三降、二平」，其中預售屋推案量分數上揚，待售建案個數、來客組數、成交組數分數下挫，新成屋戶數、議價率分數持平。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，儘管11月預售屋推案量較10月大增約3百多億，北台灣市況仍受房市人氣、買氣低迷拖累，降至今年最低點。隨著房市迎來選後推案潮，如何縮小買賣雙方價格認知差距，成為線上個案一大考驗。

11月預售屋推案量約8百多億元。

新成屋推案則持續低迷，11月完工釋出的新成屋戶數約百戶，且個案規模皆不大。

風向球追蹤的指標案11月來客組數約17.3組／週，較10月（21.9組／週）減少4.6組／週，跌幅超過21％。

11月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約1組／週，較10月（1.6組／週）下降約0.6組／週，跌幅37.5％。

成采錡表示，11月北台灣房市來人量是越近選舉、表現越差，僅部分個案成功以預約客一舉提高來人組數，成交量則因買賣方價格認知拉大而低迷，其中又以北市建案成交的最艱難，一週成交一組即屬高標。

成采錡表示，儘管有不少業者期待新案進場大舉拉抬市場熱度，可就住展目前掌握，多數指標新案預設開價仍屬於區段高標，意味業者須花費更多時間縮短雙方認知價格差距。此舉將拖慢建案銷售速度、拉長銷售期，使業者面臨更大的市場競爭壓力。