台南市河樂廣場新造型耶誕樹試燈，民眾對外形美醜各有觀感。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

台南市觀旅局今年在台南市設置2棵耶誕樹主燈，溪北區已先在新營文化中心亮相，溪南區預計4日在河樂廣場點燈，連日來晚間已先試燈，引來先睹為快的民眾拍照打卡，網友對新造型耶誕樹看法兩極。

又到了耶誕氣氛濃的12月，台南市政府今年耶誕夜將在永華市政中心西側廣場舉辦搖滾耶誕晚會，請來知名韓國女星宣美開唱，南、北2棵大型耶誕樹陸續點燈，營造耶誕氣氛。

溪北區耶誕樹上周已先在新營文化中心點燈亮相，溪南區4日點燈兼舉辦市集活動，近日晚間已先試燈，入夜後發亮的耶誕樹十分吸睛，吸引民眾拍照打卡。

今年河樂廣場耶誕樹主燈設計由雲科大視覺傳達設計系團隊設計，以代表冬天的雪花與台南市花鳳凰花作為發想，透過點線面的外觀表達祝福，主題取名「平安的問候」，除了平安是基督教徒的問候語，有點1盞燈報平安之意。

不同於過去連續2年的六角形設計，今年河樂廣場耶誕樹用一片片烤漆木板組成，夜間點燈後成為運河軸帶新亮點，還未正式啟燈，就有網友打卡拍照。

網友對新造型耶誕樹美醜看法兩極，有網友認為外觀漂亮，有的認為與去年相差不多，有的則感覺耶誕樹的顏色與外觀像一副四色牌。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，河樂廣場耶誕樹造型有別一般傳統耶誕樹，以10種顏色的木板拼裝，顏色相間錯置，作為視覺上的差別，具有強烈設計感。