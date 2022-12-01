臺北醫學大學副校長陳震宇研究團隊研發「Deep-Lung 人工智慧多模影像精準健康平臺」，一張低劑量電腦斷層掃描即可預測4種疾病，準確率可達9成，是全球首創的服務。（北醫大提供）

「智慧輸液給藥系統」透過電腦綁定，確認病人、執行護理師及注射部位，精準控制輸液速度，更可將醫囑、藥品、病患、藥典庫資訊進行同步比對，大幅提升輸液安全。（北醫附設醫院提供）

2022台灣醫療科技展今（1）起連續4天在台北南港展覽館一館展出，臺北醫學大學暨醫療體系今年結合一校六院特色，共展出29個亮點項目；其中一大亮點是北醫附設醫院展出的「Deep-Lung人工智慧多模影像精準健康平台」，運用一張電腦斷層影像，就可預測肺癌、肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等4種疾病。

北醫附設醫院院長邱仲峯表示，過去三年新冠肺炎疫情改變生活型態，各種標榜「零接觸、自動化」的防疫設施應運而生，其中AI人工智慧、機器人的概念也在醫療產業中茁壯躍進。

北醫附醫引進台灣自製的尖端機器人手術導航系統、設立全台灣第一個具有高中低階復健機器人的機器人復健中心，同時啟用高端智慧輸液幫浦，並與臺北醫學大學合作的「Deep-Lung人工智慧多模影像精準健康平臺」正式上線，讓AI大數據醫療不僅是理論，更是醫療場域的現在進行式。

「Deep-Lung人工智慧多模影像精準健康平臺」是一套全方面AI放射科醫學影像的早期胸腔疾病篩檢輔助系統。 臺北醫學大學研究副校長暨研究計畫主持人陳震宇表示，病人僅需要拍攝一次低劑量胸腔電腦斷層掃描（LDCT），透過人工智慧運算以及AI模型的幫助，就可以預測包括肺癌、肺氣腫、冠狀動脈鈣化、骨質疏鬆等4種疾病，準確率可達9成，系統還可以自動產出符合國際標準的健康報告，是全球首創的服務。

陳震宇指出，因應台灣人口老化加速，預測未來政府將逐步有條件開放補助，包含低劑量斷層掃描等篩檢，屆時將對放射師及診斷科醫師造成極大工作負擔，且病人重複進行不同部位的斷層掃描篩檢，有過度暴露輻射的風險；透過人工智慧的協助，可以大量縮短影像判別時間，由15分鐘縮短為2分鐘，亦可減少拍攝次數，大幅降低病人的輻射接觸量。

另外，新冠肺炎疫情催生多類型的免接觸醫療模式，也延伸至病人常見的輸液（點滴）治療。北醫附設醫院導入英華達股份有限公司智慧輸液給藥系統，進行臨床場域驗證，並合作開發優化介接流程，透過電腦綁定，確認病人、執行護理師及注射部位，精準控制輸液速度以及遠端調控、監測外，更可將醫囑資訊、藥品資訊、病患資訊、藥典庫資訊進行同步比對，大幅提升輸液安全。

北醫附醫護理部主任郭淑柳說明，傳統輸液治療需要護理師以人工完成藥品比對、輸液量調整等，以照護重症病人為例，若是常規護理，護理師每天要進出病室15到20次，若因應病情變化等其他狀況，需額外進入病室調整輸液幫浦約2到26次；導入智慧輸液給藥系統之後，護理師完成輸液設定，系統能自行精準控制輸液量，且可以對輸液過程進行遠端監測、輸液滴數調整與異常警訊排除，護理師在護理站可同步監測多位病人的輸液狀況，提高輸液安全，亦可降低護理人員與隔離病人接觸的風險，節省穿脫隔離衣的時間與防護衣的成本。