【愛傳媒藺奕專欄】變天了。搬出冬衣換季，以前這些外套的口袋裡，很容易翻出零錢、衛生紙、發票什麼的，今年翻出的只有口罩。

十一月來到末途，接下來最後一個月、它非常純粹。

沒有法定假期、沒有多少退路，除了日有所吃、夜有所胖，一到年尾，再次印證「萬事俱備，只欠東風」是非常罕見的，「萬事俱欠，只有北風」才是常態。

對許多人來說，這一年雜怪盡出、舞鰍鱔而號猴狸。HAPPY這個英文單字，就剩最後一組PY，發音唸作：屁。然而疫情之下，商業更蕭條了嗎？也不見得。

有些直播間大半夜了還如火如荼，飢餓行銷玩得溜溜轉，消費者想買的永遠買不到，主播的語速和G奶一樣令人窒息：「寶寶們把購物金先充一下啊～寶寶們都給我充起來啊。」

一切的變化，都光速般地加快。就像流量網紅傷了一根手指都要趕緊叫救護車送醫院，晚了傷口就癒合了。而我馬不停蹄的行程一路滿到十二月下旬。

命運的伏筆，正在悄悄地磨墨，誰都沒把握這枝大筆一提，是會甩出美麗的揮灑、還是直接搞髒了鞋。

鍾情於生活、忙於奔波。迎接十二月，這是祭典的時刻。此時，世界屬於一個儀式，宏偉的耶誕廣場、萬物折射的夕光；宏大的涼意、令人屏息的跨年煙火，一切皆已備妥，再努力一下下、你我都會抵達。

別缺席了哦！

作者為文學奬得主

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