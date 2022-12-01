FED主席鮑爾表明最快可能12月放慢升息，台股12月第一天交易日，在美股四大指數大漲振奮下，早盤一度衝高大漲逾270點，新台幣大升，權王台積電(2330)一度重登500大關，櫃買指數更收在波段高點，終場加權指數收漲133.25點、報在15012.80點、成交量為2915.77億元。

電子權值股今重執兵符，台積電(2330)開高震盪，漲幅逾2%，股價衝上500大關，最高達508元，貢獻指數逾80點，惟終場漲幅縮小到1.73%、股價報在498.5元，500元得而復失；鴻海(2317)大漲約2.5%，同樣貢獻指數逾10點，股價最高達103元；聯發科(2454)亦上漲逾1%、股價最高達756元，午盤後漲幅略顯收斂，終場收在741元。

高價股今獲資金動能推升優勢，尤其聚焦半導體IC設計族群，矽力*-KY(6415)、力智(6719)攻上漲停，信驊(5274)大漲逾5.5%，力旺(3529)漲幅也約3.5%。

八大類股今漲多跌少，觀光類股漲幅居冠、達2.56%，創2018年7月中以來近4年5個月高點，挾室外口罩令鬆綁、宴席逐桌敬酒禁令取消等復甦題材持續反彈，晶華(2707)、燦星旅(2719)、大略-KY(4804)一度亮燈漲停；雅茗-KY(2726)、寶得利(5301)及天蔥(2740)、美食-KY(2723)、王品(2727)等也同步大漲。

分析師表示，FED主席鮑爾表明將繼續為壓制高通膨而升息的立場，最快可能12月放慢升息，此說法將支撐美股反彈持續。近期台股盤面類股持續較快速輪動，在資金回流的狀況延續下，尚有向上空間在，整體多頭格局維持，目前以偏多操作為主，但部分漲多族群則留意出現回檔，減少追高之風險，短期操作往今年以來跌深且近期尚未明顯上漲的族群為優先。在財報空窗期間，年底作夢行情延續，持續留意具題材性，產業面有望提前落底回溫個股。