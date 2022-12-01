P. LEAGUE+ 高雄17直播鋼鐵人1日宣布，網羅擁有3年NBA經歷的美籍洋將鑀倫（Aaron Harrison），將用優異的進攻破壞力與穩定的投射能力，提升鋼鐵人的整體戰力。鑀倫近期已抵台並投入球隊訓練，預計本周末12月3、4日登板捍衛鳳山主場，迎戰台北富邦勇士及新北國王，力拼鋼鐵人本賽季首勝。

鑀倫現年28歲，身高198公分、90公斤，曾入選2013麥當勞全美高中明星賽，與雙胞胎弟弟Andrew Harrison被譽為當年度「全美最佳高中生球員」，畢業後一同加入NCAA一級名校肯塔基大學（University of Kentucky）。

鑀倫於2015年開啟職業生涯，加盟NBA夏洛特黃蜂隊，菜鳥年曾與林書豪同隊，2018年轉至達拉斯獨行俠隊，短暫效力達拉斯獨行俠後離開NBA，轉戰海外聯賽加入土耳其超級聯賽（BSL）及歐洲盃賽事（7DAYS EuroCup）上一賽季於歐洲盃出賽能拿下場均16分，三分球命中率高達4成3。

總教練莫銳表示，鑀倫是一位團隊至上的球員，十分配合教練團給予的任務，他的進攻技巧相當不錯，也擁有優異的外圍投射破壞力，防守端也展現積極的態度，這對球隊而言是非常重要的。