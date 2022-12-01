曾沛慈日前拍攝新歌〈I Will Find You〉MV。（亞神音樂提供）

曾沛慈新專輯名稱雖然叫《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，但偏偏拍攝專輯封面、MV時總是看不到太陽，日前拍攝第四支MV〈I Will Find You〉時竟又是陰雨連連，曾沛慈幽默說：「不知道為什麼這張專輯都要看天氣的臉色，I Will Find You，要找什麼？就是太陽啦！」歷經前3支MV掏心掏肺詮釋不同角色，這次她終於可以開開心心做自己，在雨中跳舞、拿望遠鏡觀察四方，也讓她第一次驚覺望遠鏡可以把遠處大樓窗戶看得這麼清楚，嚇得她回家後把自家窗簾關得更嚴密。

MV使用幽默寫實的拍攝手法，將大樓露台比擬成觀眾席包廂，觀察著路人、住戶被故障的生活困住，曾沛慈在MV中使用真實的望遠鏡演出觀察鄰居的戲碼，以前拍戲都只有拿過道具的她，這次驚訝發現，不論是遠處大樓的窗戶，或是路邊電線桿上的數字，都可以透過望遠鏡一目瞭然。她一開始相當興奮，想不斷嘗試看到更遠的地方，但冷靜下來後反而有點擔心：「以前不覺得有人會拿著望遠鏡亂看，但這次發現萬一遇到有心人士拿著高倍數望遠鏡，是真的有可能把別人家裡看得很清楚，所以拍完MV後我把家裡的窗戶跟窗簾都關得更密實了。」

前3支MV曾沛慈都有吃重的戲劇演出，這次終於不用演繹其他人也沒有安排哭戲，雖然拍攝當天又遇到下雨，但心情充滿陽光的她在雨中玩得不亦樂乎，拿著雨傘跳起舞、拿著灑水器搗蛋故意要噴灑攝影機，搞笑說：「傳說有韋禮安在的地區都會下雨，我剛才還傳訊問他是不是在這附近。」連劇情安排了路人車禍吵架，曾沛慈都在旁邊看到忘我，入戲到差點要轉身打電話報警，笑翻大家。