【全程字幕】發不退黨聲明？遭李建昌轟「應離開民進黨」 高嘉瑜語氣堅定喊「這句」

【全程字幕】老人家心臟撐不住！蔡易餘指言論沒跟黨討論 高嘉瑜駁：部分是代表民眾想法

民進黨立委高嘉瑜因逆風發言遭綠營側翼、網軍出征，就連同黨台北市議員李建昌都點名開嗆，稱同志都對高不屑一顧，建議她應離開民進黨。高今則回應，她對叫他離開的聲音不以為意，她身為民進黨員就是認同黨的理念，所有言行都是為了台灣更好，與民進黨本質並無隔閡，但並不代表黨不會犯錯、有問題都不能講；黨內不是聲音大或出征別人就是對，也不是別人叫她離開她就會害怕而從此噤聲，她的下一步就是要繼續讓民進黨愈來愈好。

李建昌日前在政論節目嗆高嘉瑜，為了自己想紅，把民進黨支持者的痛再用刀割一次，割到流血給人看，痛批高的行為是貪圖一時之快，傷害自己的黨，更讓自己的支持者傷心。更直言黨內同志都對高不屑一顧，要她最好是有點分寸，並建議高應離開民進黨。

對此，高嘉瑜昨（30）日在政論節目《新聞面對面》表示，網軍、側翼不斷出征對自己不利的言論，讓中間及年輕選民認為沒有理性討論的空間，這是不好的。例如年輕人在意的高房價、高公設問題，若民進黨執政能夠去解決、推動，相信還是可以挽回民心，這才是正面的，而不是有人認為相關言論對民進黨不利，就都應該關起門來討論，畢竟作為民意代表，在媒體上發聲就能引發討論。

高嘉瑜指出，現在民進黨內氛圍比較緊張，彷彿有點風吹草動就會動搖黨本，這與過去的大鳴大放不同，她不認為黨有那麼脆弱，很多事情本就該大家一起討論。至於有人要她離開民進黨，高坦言自己不以為意，她支持民進黨就是認同黨的理念，所言所為都是想讓台灣更好，這與民進黨本質並無隔閡，也不代表民進黨都不會犯錯、有問題不能講，她對民進黨有所批判也不代表她不認同民進黨，她覺得檢討之聲不能發這點「確實滿奇怪的」，這不是民主正常現象。

針對是否退黨，高嘉瑜強調，民進黨不是只有一種聲音，也不是聲音大的、會出征人的就是對，也不是有人叫她離開她就會害怕；她從未想過主動離開民進黨，她會繼續留在民進黨，她的下一步就是要繼續讓民進黨愈來愈好，因為這是她的目標和理想，以及奮鬥的方向。