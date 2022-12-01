南韓「性感小野馬」泫雅，與小兩歲師弟Dawn認愛後，便經常登上雜誌及社群媒體上放閃，交往近7年感情穩定，今年2月Dawn甚至做好特製的寶石鑽戒求婚成功，讓粉絲們興喜萬分。不料，昨（30）日晚間泫雅卻突然發布兩人分手的消息，並刪光兩人的甜蜜合照，只剩下工作照，令外界相當震驚。但眼尖的網友發現，泫雅日前登上網路節目時，就曾洩漏兩人的感情狀況格外引人注目。

泫雅8月時曾出演網路節目《雖然什麼都沒準備》與主持人李泳知小酌一杯，當泫雅黃湯下肚後也逐漸展現真實的一面。她在節目中透露，自己在演藝圈中即使出道15年卻沒交到幾個知心好友，大部分的時間都跟Dawn在一起，連知心的女性朋友都沒有，主持人聽到後便附和：「對耶，姐姐，我想仔細聽聽你們的事。」卻遭泫雅拒絕並露出無奈的笑容：「幹嘛不自己叫他來演出，親自聽他講就好了啊」她接著強調：「現在不想再聊他了，好煩。」

後來泫雅與主持人玩起測驗真假瘋子遊戲時，泫雅卻無意間透露與Dawn吵架時的場景，並直呼Dawn「根本是瘋子」。泫雅表示，每當他們出現爭執時，Dawn總是不發一語的瞪大眼睛看著她，即使她氣到大哭衝進房間搥床，Dawn卻始終還是一樣的表情、不願溝通，而她冷處理的方式也讓泫雅很不能認同。這段影片再度被網友挖出後，也在網路上引發熱烈討論。

而回顧泫雅與Dawn的感情，在2018年對外承認交往2年時，曾遭到大批網友的撻伐，認為他們欺騙粉絲的感情，也讓他們的感情蒙上陰影，好在兩人還是挺過風波，逐漸受到眾人祝福，但沒想到30日泫雅卻突然發文表示「分手了，以後就只是好朋友和同事，謝謝大家一直以來給予的疼愛。」證實兩人7年情逝，也令歌迷大感可惜。