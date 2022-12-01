高雄市政府財政局會同財政部關務署高雄關11/29會同破獲從中國南沙港起運，預定轉往馬來西亞亞庇港，貨物名稱申報為「家具」的8只40呎貨櫃，裝載整櫃未經申報之各款啤酒，經連續2天執行開櫃、搬運、清點、入庫，總計60萬2880罐，市價逾新臺幣3000萬元，近期查獲走私酒品的數量創歷年新高，依菸酒管理法全數予以查扣。

該8只貨櫃中，有4只貨櫃前方以衛生紙遮掩，其餘貨櫃則毫無掩飾，均裝載整櫃未經申報之各款啤酒，數量相當龐大驚人，經連續2天執行開櫃、搬運、清點、入庫共2萬5120箱走私啤酒，總計60萬2880罐，市價逾新臺幣(以下同)3,000萬元，查獲數量創歷年新高，依菸酒管理法全數予以查扣。

依菸酒管理法規定，未取得財政部核發許可執照而產製或輸入之酒品均屬私酒，有販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私酒者，處3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲時現值超過50萬元者，處查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高以600萬元為限。

高雄市財政局長陳勇勝指出，為保障民眾健康及消費權益，遏止私梟逃漏菸酒稅費走私販售牟利，菸酒聯合查緝小組將持續加強查緝私劣酒品以遏止不法，同時提醒民眾，在選購酒品時，不要購買來路不明或價格不合理之產品，以保障自身的健康。(記者張雅雲/高雄報導)

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