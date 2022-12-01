台灣高鐵公司與台灣車輛公司今（1）日共同於高鐵燕巢總機廠舉辦「高鐵柴液型調度機關車交車典禮」，本次交付的3台新機關車，搭載台灣車輛公司自行開發的「列車控制與監測系統」（TCMS），可連結控制高鐵700T列車，平時有效提升廠內列車調度及維修效率；遇緊急應變需進行正線上列車救援時，更可將3台機關車連結後產生更強大的動力，一舉拖曳重達520噸的高鐵700T列車返回維修基地，突破全線的地形限制，加速搶修及復舊的完成，進一步提升台灣高鐵的營運安全。

台灣高鐵公司董事長江耀宗表示，「柴液型調度機關車」是台灣高鐵公司再次結合優秀的本土夥伴，引用台灣車輛公司自行開發系統，將營運關鍵機具依照需求完成設計製造。不僅再次展現Made in Taiwan的優秀品質，更具體實踐政府「國車國造」的政策目標。

此外，面對當前極端氣候的威脅，江耀宗表示，能夠擁有這樣高效能、本土化的機關車，一旦遭遇緊急應變需求，即可投入正線救援，讓台灣高鐵在營運及旅客安全都獲得進一步保障。未來台灣高鐵也將致力建構更安全、安心的乘車環境，為國人創造舒適、便捷、美好的高速體驗。

蔡煌瑯特別感謝台灣高鐵將這次機關車本土化的工作交由台灣車輛公司執行。該公司在設計製造軌道車輛上已累積超過20年經驗，這次首度與台灣高鐵攜手合作，投入所有設計、製造、測試的人力與能量，希望實現客製化目標，打造出符合高鐵需求的機關車；他更推崇台灣高鐵是我國軌道產業的領頭羊，透過這次雙方合作，以本土工業實力結合國際技術資源，可協助帶動台灣軌道產業上中下游發展，進一步形塑軌道工業生態鏈，朝「國車國造」願景持續邁進。

「高鐵柴液型調度機關車」是由台灣高鐵公司與台灣車輛公司共同設計完成，依照高鐵長期維修經驗及實務需求，透過台灣車輛公司進行專業整合、設計及製造。

新車採雙駕駛室設計，不僅增加調度的靈活性，所配置的車輛連結器及轉接頭，更可適用於台灣高鐵700T列車及現行所有的工程車，提升整體調度效率；此外，車體更結合台灣車輛公司自行開發的TCMS系統設備，可顯示車輛狀態資訊、故障訊息紀錄等，不僅可以更有效的整合車輛資訊，操作及維修都更加簡便，為提升高鐵平時維修效率再添利器。

新機關車可透過相容的控制介面，僅需一名駕駛就能同步操控3台機關車及高鐵列車，有效控制列車煞車及提供車內所需的救援電源及氣源。設計時更特別針對高鐵沿線地形挑戰，開發出車輛連結的全新功能，透過3台機關車連結後產生的強大牽引力，即可克服沿線最大35‰的坡度限制，拖曳700T列車在全線移動運行，確保車速及上下坡行駛安全，快速完成正線救援。