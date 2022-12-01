男星馬力歐在各大戲劇及綜藝中擔任綠葉的角色，兩年前他憑藉《國際橋牌社》一舉奪下金鐘獎男配角獎的肯定，日前他在節目中透露，現在的晚輩見面打招呼都直呼全名，後面都不加「哥」，一番走心言論，更讓一旁的小S笑虧他：「城府深」。

在節目《小姐不熙娣》中洪都拉斯先是表示，有些新人其實不太尊重前輩，不認識自己就算了，居然連招呼都不打，但他坦言「年紀大比較會計較這一個，我曾經過得風雲，對不對？我在紅的時候你都還沒出生呢」對此馬力歐聽了也表示認同。

隨後，他認為有沒有打招呼，與注重這些禮數不是那麼重要「我只覺得你沒有人教，其實你很可憐，因為你都不知道誰在討厭你，或誰在你後面記了一筆，這才是最可怕的。」但他提到後輩直呼全名，就會讓他比較在意「以前我們無所謂，反正我是nobody嘛，你叫我馬力歐就馬力歐，我現在算是個小咖了，你叫我馬力歐？你是哪一位啊？應該至少叫個馬哥吧」。

最後，馬力歐直言，演藝圈其實很現實，彼此感情好可以互相助攻，反之，關係不好，當對方有得分機會時，就會默默壓住對方得分「就這麼現實！」對此，聽完這番言論後，在旁的主持人小Ｓ忍不住虧他「所以你是一個城府很深的人欸」引來全場大笑。

節目片段曝光後，許多網友表示支持馬力歐的說法「打招呼是基本禮貌，真的跟大小咖沒差！」、「覺得馬力歐很勇敢，直接說出內心真實的想法跟感受」、「說真的嘴巴甜一點對自己絕對是加分！」