受到金融市場回升，勞動基金運用局績效也逐步回穩，10月份金融市場回穩、單月收益數為829億元，但全年受到俄烏戰爭、新冠疫情時續及通貨膨脹居高不下等衝擊，截至10月底評價後收益數仍虧損4295.6億元，而11月情勢更看好，勞動基金局副局長劉麗茹表示，「單月千億可以期待」。

基金局表示，10月份金融市場雖持續受到俄烏戰爭、通貨膨脹、主要國家加速升息等影響下，全球經濟成長趨緩，但在未來美國升息可望放緩預期下，成熟市場國家股市反彈，而亞太等新興股市則因美中科技戰等利空下，表現相對弱勢。其中MSCI全球股票指數今年迄10月底止下跌21.14％，MSCI新興市場股票下跌28.77％，台灣加權股價指數則下跌28.92％；而全球債券市場則因各國加快升息步伐而大幅下跌，巴克萊全球綜合債券指數下跌20.44％，對台灣半導體產業有高度影響的美國NASDAQ指數下跌29.77％，費城半導體指數跌幅更達39.58％。

劉麗茹說，貨幣政策及經濟復甦力道有放緩，預估金融市場未來回穩的方式會緩步進行，不會快速、大幅度的上揚，至少穩健的趨勢對所有金融市場及環境較好，基金局也會去多元化布局。