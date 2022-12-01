國民黨高市黨部1日舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫、智庫執行長柯志恩均到場共襄盛舉，朱立倫致詞時除了坦承國民黨對不起南部，未來一定會改變，也力挺屏東縣長候選人蘇清泉提出選舉無效之訴，強調「沒有公道、沒有真相就沒有屏東縣長」。

朱立倫表示，國民黨無庸置疑絕對力挺蘇清泉到底，法律上包括法院、律師都會拚到底，因為「沒有公道、沒有真相就沒有屏東縣長」，這絕對是他們的決心，即便屏東那麼綠，先撇開開票的問題，目前蘇清泉也只輸1萬多票，他下午也會到屏東。

國民黨沒有資源、沒有人、沒有媒體，但他們有志氣、決心，所以在「最強母雞」柯志恩帶領下，高雄的議員打出了漂亮選戰，議會保住最大黨，柯志恩真的很偉大，她一定跟高雄市民站在一起打拼。

國民黨確實對不起南部、對不起高雄市，這是事實，先前做不好做不夠的地方，從此刻開始就要改變，他從11月26日開始，他沒有1分鐘開心慶祝，每天再想的是如何在下次選戰拿下高雄、台南、屏東、嘉義等4個縣市。