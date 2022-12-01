台北市長柯文哲今早因警察局監視器預算案再和議會交鋒，還稱「國民黨、民進黨聯合起來汙錢」，一席話引發藍綠不滿，台北市議員游淑慧反批柯文哲此舉是「敗選卸任前的亂咬」，更強調該但書是議員李慶元下的，而李慶元就是當年柯文哲「首都進步大聯盟」的一員。

台北市政府就警察局監視器預算案提出覆議，遭到議會直接否決，讓柯文哲相當不滿，認為議會但書是要逼迫使用3M傳輸速率，他點名藍綠議員圖利廠商，直言「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨就聯合起來汙錢。」

游淑慧聽聞後反擊，反批柯文哲「真難看」、「敗選卸任前的亂咬」，她認為，柯文哲如果要指控誰貪污，就該直接跟檢調告發，「只用開記者會亂罵的方式，算什麼市長？」

游淑慧說，柯文哲罵藍罵綠，卻可能搞不清楚該但書是李慶元下的，而台北市副市長彭振聲在場也沒有堅持；她提醒，別忘了李慶元是當年首都進步大聯盟的一員，稱柯文哲8年前上任時用炮打前朝的方式，墊高自己，8年後要卸任，還是用同樣的方式搏版面聲量。

游淑慧痛批，這樣一個將卸任市長的風度，只能說有夠難看，「他該做的是訴諸司法，玩什麼訴諸民意，又不敢具體點名，怕自己被告嗎」。