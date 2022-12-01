立法院交通委員會今日邀請數位部、通傳會、運安會、交通部、國科會、經濟部等官員，提出「我國太空科技產業與低軌衛星發展現況、監理機制、未來願景及運用、事故調查及處理等相關規劃」進行專題報告。

國科會於書面報告中指出，為積極推動我國太空科技發展，並為我國布建自主低軌通訊衛星星系奠定基礎，吸引產業投入衛星系統與零組件研發與產製。

因此預計2023年啟動「太空產業推動與人才培育計畫」，推動產業界發展4顆低軌通訊衛星。由國科會負責衛星研發平台能量建置、星系任務分析與規劃等工作。另由經濟部完成台灣地面設備產業驗測能量資料庫建立，提供企業媒合引薦驗測服務，提升我國衛星地面設備與應用服務產業供應鏈整備，建置國內廠商開發低軌通訊衛星系統，進一步培植太空基礎能量及產業技術佈局。

而為培育基礎科研人才，國家太空中心自2019年與聯合大學系統開設「太空科技與工程學分學程」、台北聯合大學系統「太空科技微學程」學分學程，以有系統性的方式培育國內太空基礎科技人才。同時配合教育部增設「太空系統工程研究所」，鼓勵學校規劃設立太空系統工程研究所、學位學程、新增班別（次）或學籍分組，以落實高階太空系統工程人才培育政策。

國家太空中心於2022年設立「太空學苑」，培植太空產業專業人才，目前已開設「低軌道衛星通訊訓練課程」、「衛星系統工程課程」及「太空環境驗測訓練課程」等一系列的課程，提供產業界獲取太空專業知識的管道，期待能協助企業提升太空科技的研發與創新能量，建構優質的創新產業環境，蓄積我國產業研發能量，提升國家競爭力。

國科會強調，行政院已核定「國家太空中心設置條例」於2023年1月1日施行，改制後的國家太空中心將辦理及推動各項專業太空活動，以及協助管理日益蓬勃發展2k7太空事務與執行相關公權力事項。

台灣的太空科技經過30年的發展，已經完備太空科技的基礎設施與技術能量，藉由太空發展法的施行、政府各部會的攜手合作及國家太空中心的改制，帶領台灣太空科技與產業進一步升級，參與全新的太空時代，台灣一定不會缺席。