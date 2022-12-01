大湖草莓1日上市開賣，苗栗縣長徐耀昌領頭開採。（謝明俊攝）

2產量占全國9成的苗栗縣大湖草莓又來了！今年新產的草莓從1日起正式上市開賣，今年草莓生長季節雖受秋季氣溫略高影響，但從前1天的強烈東北季風帶來冷空氣降臨，使得日夜溫差明顯差異，有助於草莓開花結果，苗栗縣長徐耀昌主持上市開賣儀式，歡迎大家來大湖採果、享受草莓甜蜜滋味、享用客家美食，再到泰安泡湯，盡情享受苗栗的幸福旅遊。

大湖草莓1日上市開賣，苗栗縣長徐耀昌歡迎大家來大湖採果。（謝明俊攝）

大湖草莓1日上市開賣，許多遊客已迫不及待前來採果。（謝明俊攝）

今年大湖草莓栽種面積與去年略近，約有450公頃，另外在獅潭鄉也有50公頃左右，占全國草莓產量的9成以上，大湖草莓這個品牌形象已深植民心，採草莓已成民眾冬季前來大湖遊玩的重要動機之一。

草莓從每年10月開始種植，12月開始第1期花結果，到隔年4月結束，一季可開出4期花，結4次果，今年第1期花依照每個莓農種植時間前後不同，部分早種的莓農從2周前就開始收成第1期果，但多數草莓田則是從本周開始開採出售。

大湖草莓1日上市開賣，苗栗縣長徐耀昌歡迎大家來大湖採果。（謝明俊攝）

大湖草莓1日上市開賣，苗栗縣長徐耀昌歡迎大家來大湖採果。（謝明俊攝）

今年草莓生長期，因秋季後天氣晴朗，氣溫始終偏高，對草莓植株生長雖略有影響，幸好從昨天開始，今年第一波東北季風高氣壓降臨，讓氣溫快降10度左右，加上大湖地區冬季日夜溫差在10度，有助於草莓開花結果，今年大湖草莓的品質與過去相同，品種上則依然以香水為大宗，果粒碩大，口感紮實。

大湖草莓1日上市開賣，品種多樣可供遊客選擇。（謝明俊攝）

大湖草莓1日上市開賣，草莓糕點令人垂涎欲滴。（謝明俊攝）

大湖鄉農會選在9合1選舉過後的1日，舉辦大湖草莓上市開賣儀式，苗栗縣長徐耀昌在縣長卸任前最後一次來到大湖鄉主持草莓開賣儀式，歡迎各地民眾多來大湖採草莓、賞用客庄美食，並可到泰安泡美人湯，全家享受2天1夜的小旅行，暢遊浪漫台3線，可以充分享受大湖客庄的美靜甜蜜。