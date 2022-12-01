原本耗時2天的手工移植菜苗，使用移植機可以在半天完成，7至10天後的蔬菜成長情況也非常健康漂亮，有科技幫忙農務更有效率、更輕鬆。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

農業缺工問題一直存在，高雄市政府農業局開發手機網路平台工具：好農無限＋「農務即時人力需求媒合平台」，讓農場找工導入智慧科技應用，解決臨時人力匱乏現象，目前已累計超過8500名學生與農民加入平台，對地區農業發展幫助極大。

手機為現代生活帶來許多便利，好農無限＋「農務即時人力需求媒合平台」網站從2020年起新增代耕業者刊登及搜尋使用介面，隔年開始推廣高雄蔬菜代耕團服務並於今年度招募蔬菜機械種植示範合作農場，透過實際推廣機械化種植作法，讓農民親自驗證相較傳統手工種植，高效省工的模式也能種出一樣生長勢佳的健康作物。

高雄蔬菜機械種植示範合作農場主之一的阿蓮區黃小姐說，她利用平台徵工，幾小時內就收到應徵訊息，讓她不用為找工煩惱，園區農事有小幫手就能處理更多訂單及客戶服務。

她表示，今年再參加蔬菜機械種植合作農場，發現原本耗時2天的手工移植菜苗，使用移植機可以在半天完成，7至10天後的蔬菜成長情況也非常健康漂亮，有科技幫忙農務更有效率、更輕鬆。

高雄市農業局局長張清榮表示，高雄盛產水果，為解決季節性缺工帶來的限制，以農業區鄰近的大學生加入「好農無限＋」平台應徵打工，作為採收、分級、包裝等產期大量臨時人力支援，增加年輕人接觸農業的機會。

張清榮說，導入代耕推廣「人＋機」服務派工執行農務，也緩解蔬菜農友勞動力不足情況，期待推廣智慧化、企業化經營農業，引導國內農業轉型、舒緩農業缺工，為台灣農業永續發展提供最有力的支持。