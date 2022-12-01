羅東自然教育中心首次與日光山森林書苑合作，12月11日於中心舉辦「品森佐日光─一盞茶的森林療癒時光」。（吳佩蓉攝）

林務局羅東林區管理處羅東自然教育中心，近年推出不少森林療癒課程，12月11日與園區內的日光山森林茶書苑首次跨界合作，以「咫尺間的旅途」為選書主題，推出2場次「品森佐日光─一盞茶的森林療癒時光」半日小旅行，帶大家走入森林氛圍裡、聆聽聲音的風景，品嚐普洱茶與森林茶點，放鬆舒緩日常壓力。

羅東自然教育中心由早期舊宿舍改建，此活動可聞到木頭香與茶香，享受大自然療癒。（吳佩蓉攝）

羅東自然教育中心首次與日光山森林書苑合作，12月11日於中心舉辦「品森佐日光─一盞茶的森林療癒時光」，分上午9時、下午1時，共2場次，活動時間為3小時，每人費用800元，含書苑推薦普洱茶、森林茶點、保險、1本精選書籍等，16歲以上想體驗森林療癒或喜愛品茶的民眾即日起可報名參加。

「品森佐日光─一盞茶的森林療癒時光」活動，先以「靜心聆聽」為開場，由日光山書苑主理人莊家郁，透過一盞茶的時光、設席品茗，分享日光山獨特的森林茶文化、品嘗森林點心。（羅東林管處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

整場活動先以「靜心聆聽」為開場，由日光山書苑主理人莊家郁，透過一盞茶的時光、設席品茗，分享日光山獨特的森林茶文化、品嘗森林點心，藉由文學詩詞與森林對話，開啟與自己內心的靜謐交流，透過引導沉澱自我、放鬆舒緩日常壓力，活動結束後可獲得1本《一行禪師：怎麼鬆》書籍。

莊家郁表示，日前羅東林場志工們在書苑舉行品茶的活動，受到熱烈迴響，遂此次特別推薦1本書，以茶為媒介，讓民眾打開5感、排除雜念，用味覺、嗅覺更親近大自然的感覺；因茶就是「樹葉」，也是取於自然，和生活息息相關，期盼大家透過「茶湯」、體驗慢活，讓心靈靜下來好好閱讀書籍，享受大自然的療癒。

日光山獨特的森林茶文化、品嘗森林點心，藉由文學詩詞與森林對話，開啟與自己內心的靜謐交流。

羅東林管處表示，如喜歡親近大自然，或是對茶席有興趣的民眾，可電洽羅東自然教育中心03-9540823、羅東自然教育中心FB粉絲頁https://www.facebook.com/luodong 或至林務局山林悠遊網https://recreation.forest.gov.tw/Education?place=LD 查詢。