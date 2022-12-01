影》蔡英文論文用立可白修改？ 彭文正律師提質疑嗆聲喊「假的」

總統蔡英文論文門爭議持續延燒，媒體人彭文正委任律師張靜指出，法院前2日連續開庭其實就是想要快速結案，但他們也火速進行應對，至於12月23日的判決是否會有結果，張靜直言「如果真的有答案，我們一定輸，我們不可能贏」，但強調會繼續上訴，「蔡英文任期還有多久？我們告的這些案子，要上訴到最高法院還有的是時間，我們不擔心！」

張靜今（1）日接受《中時新聞網》訪問，指出蔡英文委任律師連元龍在法庭上拿出一疊散裝、自稱為博士論文的東西，但他認為那些東西充其量只能稱為「草稿」，且彭文正也指出，理論上在1983年、1984年寫的論文，當中卻引用了1985年，甚至是更多年之後的內容，「妳的註解不可能引用後面的東西，這就當然是假的。」

「昨天申請要傳3位證人，但是都不傳！」張靜強調，他申請傳的3位證人分別是前大法官劉鐵錚、國圖館長曾淑賢及教育部高教司司長朱俊彰，3人都與蔡英文的論文案有一定程度的關聯，要求這幾人出庭都很合理，但卻遭法官張詠惠拒絕，「也許大家稱她為恐龍也好、打手也好，但她就是混蛋」。

針對引起爭議的立可白說，張靜表示經查確實發現立可白在1950年代已發明，但他提到電腦在很久以前就發明出來，不過等台灣人使用到個人電腦卻要等到1980年代，立可白到底是何時進口在台銷售現在已不可考，但重點是真正的博士論文上，不可能有塗改痕跡。

至於張詠惠諭知全案辯論終結，將在12月23日下午5時進行宣判，讓張靜氣得當場拍桌，大罵混蛋。他直言，在蔡英文目前控制司法的情況下，彭不可能贏下這場官司，但也說絕對會繼續上訴，「有這樣一位總統，控制司法、控制檢察官、控制調查局、控制全部，我們勝訴機率有多大？但是不急，蔡英文任期還有多久？我們告的這些案子，要上訴最高法院還有的是時間，我們不擔心！」