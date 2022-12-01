八點檔男星潘逸安近日住院開刀，妻子Vivian昨（30日）向大家報平安「老潘剛開完刀，一切順利，麻醉還沒退，尚在恢復中，謝謝大家關心」，稍早，潘逸安在臉書發文表示照胃鏡發現十二指腸長了腫瘤，由於無法用內視切除，才緊急住院開刀。

潘逸安先前健康檢查時，十二指腸被診斷出長了腫瘤，該位置用胃鏡及大腸鏡都不太容易照到，好在醫生用心檢查才發現它的存在，不過礙於十二指腸腸道很窄，無法用簡單內視鏡切除，加上不排除可能變成惡性或長大塞住腸道，便選擇開刀切除，術後整天都在昏沉昏睡中渡過，雖然得禁食禁水四天 ，他倒樂觀表示：「就讓自己徹底好好休息一下，順便減肥」，也藉自身經歷提醒所有人「30歲後就要定期健康檢查」。

潘逸安也附上術後幾張照片，一張是他面容憔悴躺在病床上，其他分別是取出的腫瘤及紗布貼著傷口的照片，雖然故意調成黑白色調，但看起來仍怵目驚心，對此，網友紛紛留言關切：「祝福你早日康復，能再次看到到你演出」、「期待你滿血回歸」、「意志力很重要，我精神上支持你」、「早日康復」。

早在潘逸安住院開刀前，才出生2周的兒子被診斷出罕病篩檢有數值為陽性，便上網搜尋有關「裘馨氏肌肉失養症DMD」的資料，發現可能會影響腿部發展，甚至導致肌肉萎縮、壽命不長等，好在複檢結果出爐確定是偽陽，才讓夫妻倆放下心中大石頭。