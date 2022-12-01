金門縣長當選人陳福海(中)一早趕至機場關心民眾搭機情況。(圖／陳福海服務處提供)

選舉結束，返鄉投票的金門鄉親經過連日疏運仍有大批民眾滯留，無法順利回台，今(1)日上午尚義機場湧進搭機人潮擠爆機場大廳，縣府觀光處也緊急啟動疏運機制清點候補人數，立委陳玉珍與即將重掌金門縣政的縣長當選人陳福海聞訊後也都立即趕至機場關心民眾搭機情況，多方協調航空公司加開班機疏運滯留旅客，讓大家都能順利返回工作崗位。

金門縣長當選人陳福海表示，當選即承擔的開始，近日雖然忙於謝票行程，但也不忘協助解決鄉親所面臨的問題。此次選舉旅台鄉親返金投票踴躍，選舉結束後返台機位一位難求，機場近日更是擠滿焦急的返台人潮。

陳福海說，昨日傍晚陸續接到鄉親反應在機場候補多時的訊息，這當中有許多是有返台工作、就學與轉診需求的鄉親。今早立即前往尚義機場實際瞭解現場狀況，並且建議縣府觀光處交通業務單位能夠先清點候補人數，適時啟動加班疏運機制。

立委陳玉珍(右)與航空公司及民航局協調加班機事宜，疏解返台人潮。(圖／翻攝自陳玉珍臉書)

立委陳玉珍也表示，近日也接獲許多鄉親反應金門回台的班機不夠，今早特別到機場去了解狀況，關心在現場等候的鄉親們，協助安排航班，並與航空公司及民航局協調加班機事宜，疏解返台人潮。

經過多方溝通協調，稍早在金門航站與縣府觀光處的努力爭取下，終於敲定下午15：40華信航空加開金門-松山的加班機，目前航空公司也開始準備相關作業，讓等待的鄉親能緩解久候焦慮的心情。