今天是口罩政策第一階段鬆綁首日，民眾於戶外可免戴口罩。對於下一波口罩鬆綁，行政院首席防疫顧問張上淳昨指出，明年春節後再執行最安全。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今透露，如果大家的自主防疫做得好，指揮中心不排除加速開放。年底大型活動多，包括新北耶誕城、跨年晚會等活動，王必勝都建議民眾戴口罩。

對於口罩為何不一次性解禁？王必勝表示，很多措施都是分階段解除，目前除了新冠，也有其他的冬季呼吸道傳染病，雖然疫情到達低點，下降幅度趨緩，但不排除未來有波動，因此會逐步開放。

他跟羅一鈞今日觀察，只有5～10％民眾在戶外不戴口罩，大部分人都還在戴，原因有很多。王必勝說，一個是習慣，有人說不戴口罩好像不穿衣服，這需要一點時間。第二個是今天氣溫較低，口罩也有保暖、防止呼吸道傳染病空污等功能。

另外，王必勝也說，一些民眾會認為，進入室內還要戴上，就想說乾脆在戶外也戴著，這部分我們會看疫情去調整。如果大家的自主防疫做得好，指揮中心也不排除加速開放。

王必勝表示，大原則是室外不用戴、室內要戴，但幾個情況仍應戴口罩，包括有呼吸道症狀、深處人潮擁擠、無法保持社交距離、空氣不流通的環境，如果疫情穩定，大型活動就不會有另外的規定，若疫情升高才會有另外的規定。跨年晚會、新北耶誕城等人多、距離近的地方，都建議民眾戴口罩，但若不願意戴，也沒有強制要戴。