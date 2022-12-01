全福生技(6885)宣布，111年度現金增資案順利完成，此次現金增資以每股25元溢價發行2.4萬張，總募資金額新台幣6億元已全數到位。全福將運用此輪現增來充實營運資金，並啟動乾眼症新藥BRM421的三期臨床試驗。

全福生技創辦人、現任董事長兼執行長簡海珊表示，這輪募資是全福生技一系列財務策略推進的一環，期望能開發出能改善疾病進程且有助於轉化病人生活品質的新藥。全福生技不變的初衷是能縮短藥物開發時程並有效管理成本，將可負擔、高品質的醫療貢獻給需要的人。

在全球通膨壓力升溫與國際金融市場劇烈波動下，全福生技的增資案仍能獲得公司員工、原股東、與包含安富大健康一號有限合夥在內的特定人認購支持而如期完成，簡海珊董事長深感欣慰，她認為這是對公司藥物開發與營運發展的認同與肯定，不但使BRM421三期臨床試驗能繼續推進，也能加速產品線上其他新藥的開發，爭取上市的契機。

全福已於11月16日向美國食品藥物管理局(FDA)遞交BRM421治療乾眼症之三期臨床試驗計畫，若FDA經30天審查期無回覆意見，將於12月中旬正式啟動。本次試驗設計為美國多中心、雙盲、隨機、安慰劑對照的三期臨床試驗，將招收逾700位的中重度乾眼症病患，若一切順利，預計2023年第四季完成臨床試驗。目前全福已在全球專利佈局上拿到超過70個專利，並以國際法規規格持續新藥的開發。