2022卡達世界盃（FIFA）近期熱鬧開賽，其中西班牙年僅18歲的「鮮肉國腳」巴勃羅‧馬丁‧派斯‧加維拉（Pablo Martín Páez Gavira，簡稱加維Gavi）最近掀起話題，精湛的球技與俊俏的外表不只超吸粉，連西班牙最美公主萊昂諾爾（Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz）都是他的超級粉絲。

萊昂諾爾公主是西班牙國王菲利浦六世（Felipe VI）和王后萊蒂西亞（Letizia Ortiz Rocasolano）的大女兒，王后在嫁入王室之前曾經擔任新聞主播、有過一段婚姻，同時她也是西班牙第一位平民王后，這段傳奇經歷加上出眾的外貌和氣質，讓她受到人民愛戴，連帶她的兩個女兒萊昂諾爾公主和蘇菲亞公主（Sofía de Todos los Santos de Borbón y Ortiz）也都擁有超高人氣。

17歲的萊昂諾爾公主是王位第一順位繼承人，她和媽媽一樣有著出眾的外貌和氣質，被封為「歐洲最美公主」。在面對民眾時，萊昂諾爾公主總能保持笑顏並從容地揮著手，從她的一舉一動來看，似乎已經能感受到一絲女王風範。

根據《西班牙足球》（Football ESPANA）報導，萊昂諾爾是加維的頭號迷妹，書包和房間塞滿加維的照片，連學校資料夾上都貼滿了他的照片。日前國王菲利浦六世拿了一件球衣給加維簽名，這件球衣很小、很明顯不是菲利浦六世的尺寸，外界猜測菲利浦六世是為了寶貝女兒要簽名，也笑稱加維極有可能成為駙馬爺。