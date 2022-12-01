Sandy（左）跟歐陽妮妮帶著愛犬到處玩。（TVBS提供）

Sandy（左）跟歐陽妮妮從小玩在一起。（TVBS提供）

歐陽妮妮帶愛犬Hachu上節目。(TVBS提供）

Sandy（吳姍儒）主持的TVBS寵物旅遊實境節目《萌寵明星粗乃玩》，帶著自家萌寵「呵喜」（長毛臘腸狗）走遍全台寵物友善景點、餐廳、交朋友。本集找來交情甚深的歐陽妮妮帶著愛犬「Hachu」來跟「呵喜」交朋友，歐陽妮妮還爆料有關鹿希派的往事，讓Sandy大吃一驚。

原來，主持人Sandy跟歐陽妮妮從小就相識，就連養寵物都頗有淵源。歐陽妮妮透露，爸爸歐陽龍曾收養一隻狗，後來因家裡暫時不能養狗，竟由吳宗憲帶回家照顧。Sandy聽完好奇反問：「是哪隻啊？我家太多狗了。」歐陽妮妮描述是一隻「黑白相間」的土狗，還強調：「你爸很愛牠喔！牠叫Feifei。」接著提到當初幫Feifei取名是來自姑姑歐陽菲菲的日本名字。

家中有3姊妹的歐陽妮妮，最羨慕Sandy有一個弟弟，因為整個歐陽家族都是女生。Sandy問及夢想中的弟弟是什麼樣子，歐陽妮妮說：「我覺得我弟會很帥。」歐陽妮妮也不忘讚美Sandy的弟弟鹿希派是個不錯的男生，讓身為姊姊的Sandy要好友不要講客套話。

歐陽妮妮聊起當年妹妹歐陽娜娜在美國念書時，不僅和Sandy的弟弟鹿希派同一所大學，鹿希派更常常到歐陽家蹭飯吃。歐陽妮妮調侃Sandy說：「你知道你弟，那時經常去我妹家吃麵嗎？」對此一無所知的Sandy，聽完驚訝地說：「真的嗎？」2個女生話匣子打開停不下來，意外打開許多往事。