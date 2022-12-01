彰化一名卓姓男子與女友分手後，竟將前女友含著生殖器的照片上傳至前女友友人的臉書，慘被告上法院。彰化地院審結，依妨害風化罪，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

判決書指出，卓姓男子與A女曾為男女朋友關係，兩人分手後仍有感情糾紛，未料今年3月間，卓男將先前與A女交往時合意拍攝的性愛影片，截取A女嘴含生殖器的猥褻照片，以公開留言的方式張貼在A女友人的臉書塗鴉牆，A女知情後立刻報警求助。

彰化地院審理時，卓男認罪，法官認為，卓男張貼在A女友人臉書的照片，內容為A女口含生殖器，依一般社會通念，足以認定該照片目的是在凸顯淫穢、不雅的猥褻行為，用來刺激與滿足他人性慾，的確屬於猥褻影像。

法官考量卓男以網路散播A女私密猥褻照片，除了使被害人心理承受極大負擔，也對社會善良風俗產生負面影響，實在不該；兼衡卓男認罪，家庭經濟狀況為小康等一切情狀，依犯以網路張貼猥褻影像供人觀覽罪，處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。