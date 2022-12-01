新科苗栗縣長鍾東錦決定參選前曾赴台北陽明山向姜太公求卦祈福，並點七星燈保佑選舉順利。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

九合一大選落幕，選戰中備受矚目的苗栗縣長寶座由議長鍾東錦拿下。據悉，鍾東錦決定參選前，曾獨自前往陽明山姜太公道場祈求姜太公賜卦指點迷津，並點七星燈祈福。道場主席羅世新指出，當時卦象即顯示，鍾東錦參選之路勢必遭遇層層難關，唯有勇往直前，方得以突破難關。果然鍾東錦被國民黨開除黨籍，以無黨籍之姿對抗藍綠陣營夾殺，勝選過程相當艱辛。幕僚表示，感謝姜太公賜福，將擇日答謝神恩。

新科苗栗縣長鍾東錦決定參選前曾赴台北陽明山向姜太公求卦，所得籤詩與後來競選過程相符。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

鍾東錦投入苗栗縣長選舉之前，考量可能會面臨被開除黨籍的命運，心情非常複雜，因此親赴道場參拜姜太公點七星燈賜予智慧，以便做出決定。經由姜太公賜卦，卜出「震離卦」，籤詩內容指出鍾東錦將心想事成，一路會過關斬將，最終會當選縣長，為苗栗開創美好的未來，而且會事事如意，但也提及鍾東錦要多多行善，為自己廣植福田。

由籤詩比對鍾東錦競選經過，的確一開始就不順遂，爭取國民黨內提名就遭打壓，還落得被開除黨籍參選的下場，尤其選戰最後關頭，藍綠陣營更針對其出身背景窮追猛打，非常吃力。幸由姜太公神卦啟發，競選團隊沉著以對，針對敵手策略，一一擊破，期間更錦上添花，獲得現任縣長徐耀昌及立委陳超明的大力支持，最終得到苗栗選民認同，以十二萬四千餘選票當選縣長。羅世新說明，凡事心誠則靈，只要心存善念，熱心奉獻，願意造福選民，相信神明都會庇佑。

陽明山姜太公道場以七星燈大法聞名於世，每次舉辦法會時，不乏政商名流穿梭其中，前立法院長王金平於2013年馬王政爭時由幕僚報名點燈，結果保住黨籍，道場因而聲名大噪。2018年柯文哲競選台北市長連任，也是由幕僚點七星燈，經過七天七夜加持，最後以三千多票的差距擊敗對手丁守中。此次大選，鍾東錦點燈祈福，加上姜太公神卦大顯神威，使得道場再次受到關注，成為社會大眾茶餘飯後的熱門話題。