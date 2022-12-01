多重障礙生25歲許舒閔，柔美的歌聲中充滿穿透力。（陳淑娥攝）

多重障礙許舒閔美聲動人將開演唱會：最期待家人來

惠明盲校多重障礙生25歲許舒閔，柔美的歌聲中充滿穿透力，尤其唱著韓紅的「天亮了」，彷彿在訴說自己的故事。認養人高公局科長林華燦、新東陽協理梁桓碩為她圓夢，3日將在國道3號清水服務區舉辦「明天惠更好」個人演唱會，因其父母皆病逝，許舒閔不知唯一的姊姊也離世，她開心說，「很期待家人來看我」，聞之不禁令人鼻酸。

許舒閔6歲來到惠明盲校，16歲時，父親因肝硬化過世，21歲時，母親腎衰竭病逝，不幸的是，姊姊隔天也隨母親而去，頓失依靠的她成為孤兒，長時間走不出傷痛，在生命的低谷中，她藉著音樂治療找著了生命的重心。

惠明盲人福利會執行長毛樹芬表示，許舒閔本來不愛講話，國小4、5年級時老師無意間聽到她唱歌，歌聲柔美但具有穿透力，校方邀請其父到校聽演唱，看到全場熱烈掌聲，有人感動落淚，才相信女兒會唱歌。

認養人林華燦指出，許舒閔雖是先天「視多重障礙」，視力及認知能力都受限，然而在她不斷努力學習下，逐步克服先天障礙，語言、認知、聲樂被提升，更於2019年取得街頭藝人證照。她唱著韓紅的「天亮了」，彷彿在訴說自己的故事，更是讓他感動到流淚不止。

毛樹芬說，許舒閔相當喜愛唱歌，每次表演後，總是跟貴賓說「她想開演唱會」，新東陽協理梁桓碩被她的歌聲感動，與林華燦攜手替她圓夢，3日將於國道3號清水服務區舉辦「明天惠更好」個人演唱會，力邀各界共襄盛舉。

不知姊姊早已離世的許舒閔開心說，「很期待家人來看我」，學校師生猶如她的家人，當天將是最棒的聆聽者。林華燦表示，許舒閔個人演唱會周六即將舉行，期望天上的爸爸媽媽看到她好好活著，能為她的生命喝采。