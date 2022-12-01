Rita重新詮釋經典曲〈One Night in 北京〉。（艾迪昇傳播提供）

Rita新專輯《年華》共收錄20首新歌及經典曲，其中她唱得最過癮的是重新詮釋〈One Night in 北京〉，她一人包辦2種截然不同的唱段，除了流行音樂的搖滾曲風，還挑戰高難度的京劇唱腔，Rita說：「一開始我說要自己唱京劇的部分，製作人還很懷疑，沒想到這個唱段反而是最快錄完的部分。」Rita從小學習聲樂，因此能比較快掌握共鳴腔的轉換，這首歌也讓她飆歌飆到極限，「這首歌的音樂跨度很大，再高音或再低音，我也沒辦法唱得漂亮了」。

Rita在歌曲中分唱兩個唱段、拍攝MV，除了颯爽的搖滾女郎，她還找來專業京劇老師指導，花3小時梳化、學習身段，親自演繹京劇青衣，「原本經紀人和導演要我別折騰了，找誰演都一樣，我就回怎能一樣，我自己的作品自己演才能感動人，而且這機會可能是此生唯一一次」。她現學現賣粉墨登場，又是搖扇又是甩水袖，頗有京劇名伶身段，她滿意地說：「最後結果我和大家都很滿意，我真的是全心全意投入音樂作品中。」

這次《年華》專輯20首歌曲，MV就拍攝了14支，Rita自己也投入好幾首歌的MV概念發想，她表示每一首歌在配唱時，就已在腦海中構想好MV畫面、情節。經紀公司按照天王天后等級打造，每首歌MV比照微電影規格，每支MV造型皆不相同、重複，問Rita算得出所有造型嗎？她賣關子說：「我當然算得清楚呀！超過25套造型，我找機會再來公布一下。」

對於這次發片圓夢，她感到十分珍惜：「我爸爸的歌喉很好，但我很遺憾沒能在他還在世時留下他的聲音，所以我這次出專輯，也是為了孩子留個記錄，讓他們以後想起媽媽的時候，能有個寄託。」新專輯推出後獲得廣大回響與好評，她開心表示：「我平常涉獵各種音樂，古典、流行都聽，也愛蔡依林、周杰倫的歌，所以我在處理每一首歌，或多或少都可以聽見不同音樂類型的結合。」