美國女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）在 2015 年憑藉《我想念我自己》（Still Alice）拿下奧斯卡影后大獎的她，演技實力備受肯定。日前在《金牌特務 2：機密對決》中飾演反派販毒女王，把小嘍囉放進絞碎機的血腥畫面更是令人永生難忘。近日，她在個人社群平台上分享一段身穿超深V華服的影片，大方公開東西半球，讓人完全看不出她已經61歲了。

近日，茱莉安摩爾出席哥譚獨立電影獎（Gotham Independent Film Awards）頒獎典禮。她穿著一襲米白色雪紡禮服，身上戴著閃亮的金色首飾的造型登台。素色禮服胸前的深V造型直開到肚臍，讓兩團渾圓美胸僅靠些微布料遮蓋，東西半球看起來相當明顯。她在擺出各種姿勢時，因為兩片布料的設計，讓完美的弧線整個暴露出來，畫面看起來相當火辣。茱莉安摩爾在現場自信露出好身材的模樣，讓人看得差點大噴鼻血。相當凍齡的外貌與身材，一點也感覺不出來她的年紀。

此外，茱莉安摩爾在典禮過後，於IG上分享自身同樣造型的照片與影片。只見影片中，她露齒微笑，在鏡頭前擺出一個又一個的撩人姿勢，讓胸前的曼妙曲線全都大方露出。

貼文PO出後，讓許多粉絲們將目光焦點對準胸前的深V造型，大肆留言狂讚「天啊！身體快看到像似著火一般」、「看起來真的美極了」、「保養得真好」、「喜歡那令人驚嘆的優雅優雅的白色長裙，以及那些閃閃發亮的珠寶。」