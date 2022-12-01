螺絲廠世豐(2065)周四舉行越南新廠動土典禮，由董事長杜泰源先生、總經理陳駿彥主持，並邀請平順省涵檢工業區處長、工業區管理代表、越南平陽省台商會代表、頭頓省台商會代表等嘉賓蒞臨見證。杜泰源董事長表示，越南廠對於世豐而言，象徵著走向全球化生產、擴大全球布局的決心，並於越南平順省建置集團首座海外生產基地，越南廠第一期投資金額約7億元台幣，目標2023年第四季進入試量產、2024年第一季達量產階段，有助於創造集團新一波成長動能。

世豐旗下越南新廠土地占地約6萬坪，預計分兩階段陸續完成興建八棟廠房，第一期將先建置兩棟廠房，以規畫生產中短尺寸的尖尾螺絲、鑽尾螺絲與烤漆螺絲等全製程設計，每月整體產能將達800噸、產值約當新台幣0.67億元，複製世豐台灣各廠區數位自動化轉型成效經驗，打造最先進螺絲生產製造基地，並透過適當調配越南新廠及台灣廠區接單、生產排程規畫，以期加速縮短越南新廠的學習曲線，滿足集團加大美洲、歐洲市場業務擴張，發揮投資效益最大化。

陳駿彥總經理表示，越南廠係以「規模產能、先進自動化」逐步擴充策略，將製造生產、人力資源做最有效率運用，由於越南出口至歐洲具有零關稅優勢，且歐盟針對大陸進口不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件課徵反傾銷稅，國際品牌客戶仍持續進行供應鏈採購分散策略，憑藉世豐擁有全尺寸螺絲產品線、優異研發及產品改良等技術能力，有效滿足客戶一次購足、以及客製化需求，以今年累計前10月美洲、歐洲營收比重分別為55%、15%，其中前10月歐洲地區銷售明顯成長64%，隨著世豐持續穩固美洲市場銷售、擴大歐洲地區業務接單力道，再加上未來越南新廠投入等，以期創造未來營運良好動能。

展望未來營運，觀察目前美洲地區居家DIY應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，同時集團亦積極擴大歐洲業務接單，挹注目前在手訂單已達4個月水準，有助於保持整體營運良好動能，另一方面，世豐看好全球電動車長期趨勢，規畫投入車用扣件領域發展，已成功取得IATF 16949認證，同時積極與電池模組設備廠商開拓業務合作，以期創造未來營運正面之挹注。