當地染疫人數增多，中國大陸再度祭出封鎖手段，加上需求下滑，還有生產成本太高，專家學者認為，全球市況現在都不怎麼好，亞洲區PMI（採購經理人指數）當然無法倖免於難。

中國十一月財新製造業PMI為49.4，雖高於十月49.2，但還是比景氣榮枯分水嶺五十要低，且連續四個月都在不景氣範圍內。中國大陸政府也公布另項數據，當地十一月製造業相關指數是七個月最低。

同時，日本au Jibun銀行PMI，也從十月50.7降至十一月49，這是自2020年十一月以來，首次掉到指標五十以下。韓國方面，十一月的已連續第五個月衰退，但降幅未再擴大，樂觀來看表示未來有反彈機會。

不過，韓國十一月主要是受到中國大陸需求下降影響，尤其對半導體產品來說更是如此，外加當地還有大卡車司機罷工事件，出口已經連續兩個月下滑。同時，年減率也創兩年半以來最大。

至於亞洲其餘地區十一月PMI也表現不怎麼樣，台灣為41.6，跟十月41.5差不多，幾乎沒成長。越南則是從十月50.6降至47.4。同樣地，印尼更是從51.8減至50.3，差一點就進入衰退區。