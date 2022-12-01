台積電總裁魏哲家先前證實台積電高雄7奈米廠暫時延後，28奈米部分則按進度進展，引發外界關注高雄房市是否受衝擊。根據高雄市地政局最新公布資料，先前受惠台積電議題成交相當熱烈的橋頭區、楠梓區，買賣移轉棟數年減幅分別高達60%以及50%，房市專家Sway則表示，現在數字出來證明，投資客閃人後的市場，就是一道冷菜。

根據聯合報報導，高雄市地政局數據顯示，11月買賣移轉棟數共2708棟，與去年同期台積電宣布進駐高雄的比例大減42.6%。房仲業者分析指出，台積電高雄廠7奈米暫時延後，讓市場充滿不安想像，跟著台積電設廠議題而投資置產的買方出現銳減，高雄部分行政區交易大幅下滑，以美術館特區所在的鼓山區年減69%最多，其他包括橋頭區、小港區、前金、三民等，跌幅均在5成以上。

房市專家Sway則說，高雄因房價太高所以乏人問津，這是表面的事實，其實就是缺乏投資客撐盤的投資市場，跟現在虛擬幣市場一樣的慘。他直言，自住客不會去那些地方住、不會用瘋狂的價格買單。

近年高雄房價不斷飆漲，以楠梓地區為例，2021年上半年預售大樓還有單坪18、19萬左右的新案，但台積電設廠消息確定後，目前預售案開價每坪都來到3字頭、甚至有4字頭的案子。根據統計，楠梓區房價增幅逼近4成，橋頭區更以46.5%增幅居冠。