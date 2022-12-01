洛杉磯選出的台裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）今天當選眾議院民主黨黨團副主席，在眾院民主黨領導階層排名第四位，成為首位擔任這個職位的亞裔人士。

劉雲平透過聲明稿感謝同黨議員，期待以黨團副主席的身分為國家服務。劉雲平點名幾位與他競爭的傑出同事，包括眾議員丁格爾（Debbie Dingell）、畢提（Joyce Beatty）、狄恩（Madeleine Dean），期待在118屆國會繼續合作。

劉雲平在聲明中說，他以眾議院民主黨成員的身分自豪，「在困難時刻，我們成功抓住了美國理想的精神，為人民贏得了法律和選舉勝利。民主黨人向美國公眾展示了理性領導的可能性」。

眾議院民主黨黨團今天舉行閉門會議，選出紐約州眾議員傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）擔任黨團領袖，也是美國國會史上首位非裔黨團領袖，成為議長裴洛西（Nancy Pelosi）的接班人。

裴洛西11月曾宣布，共和黨明年1月接掌眾院後，她將卸下民主黨眾院領袖職位。共和黨在11月期中選舉贏得眾院多數席次，麥卡錫（Kevin McCarthy）已獲選為黨內眾院領袖，可望成為新任議長。

傑福瑞斯將成為眾院少數黨領袖，民主黨今天另選出黨鞭克拉克（Katherine Clark）、黨團主席艾吉拉（Pete Aguilar）、黨團副主席劉雲平。

台灣出生、美國長大的劉雲平自2014年首次當選聯邦眾議員至今，是眾院外交事務委員會、眾院司法委員會成員，並擔任民主政策和傳播委員會聯合主席。（編輯：韋樞）1111201