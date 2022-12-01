工業電腦大廠研華（2395）攜手承業生醫（4164）旗下久和醫療簽訂經銷夥伴關係，經過兩年多積極耕耘，已成功搶進台灣智慧手術室市場，包括中山附醫、林口長庚、新國民醫院等大型醫院，皆分別採用研華AVAS手術室影像串流解決方案或PAX醫療螢幕，用物聯網科技讓手術過程更順利，進而提高手術品質與成功率。

研華服務物聯網事業群副總江明志指出，近幾年醫療螢幕已是智慧手術室中不可或缺的標準配備；根據市調公司Allied Market Research及MarketsandMarkets的報告預估，全球醫療顯示器市場在2027年將達32億美元，其中又以病理、放射影像診斷、內視鏡等手術應用為前三大應用領域。

研華所提供的PAX醫療螢幕、AVAS手術室影像串流解決方案到iVideOR手術室影像串流管理，即是針對智慧手術室需求所打造出的一站式軟硬整合解決方案。

江明志說明，研華自2020年與承業生醫成為經銷夥伴後，藉由其豐富的醫療產業經驗及完整的醫療經銷網絡，促使研華快速取得台灣醫療業者的肯定，並已聯手取得包括中山附醫複合手術室、林口長庚達文西手術室，以及新國民醫院骨科國際教育中心等多家大型醫院青睞。

此外，伴隨著承業生醫代理經銷手術室必備的徠卡顯微鏡，研華PAX醫療螢幕將持續合作推升市占率，未來研華將持續與承業生醫合作，繼續推進台灣智慧手術室版圖。

承業生醫營運長李明倫指出，承業生醫近年藉由設備整合醫療管理一站式服務，快速獲得台灣各大醫療院所肯定與信賴；藉由旗下子公司久和醫療與研華在AVAS手術室影像串流解決方案與PAX醫療螢幕合作，使得久和在影像設備一站式服務更加完整。此合作對於承業生醫在醫療產業的佈局及專業形塑無疑是錦上添花。

研華PAX醫療螢幕不只能清楚呈現醫療檢查的影像，更可透過4K全高清的影像品質，協助醫師在手術過程中精準掌握病患狀況，並在關鍵時刻做出精準決策，俾使手術順利完成。

AVAS手術室影像串流解決方案，以及其所搭配iVideOR手術室影像串流管理與編輯軟體軟體，則可讓醫護人員依需求調整攝影機方位與角度，亦能根據手術狀況調整畫面呈現方式，以最佳影像組合，讓醫師一次檢視X光、導航、內視鏡等不同來源的醫療影像，以減少醫護同仁在手術室中的移動頻率，不僅讓執刀醫師更專注在手術過程，提高手術效率、流暢度及成功率，也協助醫師錄製影像，作為未來教學與研討會使用。

從2020年至今，研華已藉由承業生醫經銷網絡，搶攻台灣智慧手術室版圖，研華將持續借重承業生醫豐富的產業經驗及競爭優勢，協助更多醫療院所快速升級成複合式手術室，並將台灣經驗複製到海外市場，讓台灣智慧手術室應用能夠在全球醫療業遍地開花，造福更多病患。