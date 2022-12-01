搶歲末節慶商機！乾杯集團旗下「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋本家」、「黑毛屋」推出各式主題聖誕跨年大餐，獻上燒肉聖誕樹、和牛8享、龍膽石斑和牛鍋、柚子白味噌鍋等限定特色美味，並加開延長部分分店營業時間，讓民眾盡情開吃狂歡。同時，為迎接兔年，旗下餐廳於12月1日起提早開放春節訂位，「乾杯超市」則推出「全A5日本和牛春節禮盒」下殺54折，搶攻年菜與送禮商機。

「乾杯燒肉居酒屋」於12月21日至1月2日推出肉量十足、浮誇好拍的「聖誕跨年套餐」雙人2,323元＋10％、三人3,333元＋10％。去年最吸睛、應景的「燒肉聖誕樹」再次登場，舖滿肉片的視覺衝擊，一上桌，必定為手機先食焦點，今年套餐更首次加入日本和牛牛排、日本廣島和牛炎肉，使CP值再升級，還有鹽蔥醬牛五花、本日嚴選和牛、乾杯上等牛五花、乾杯角切、西班牙伊比利豬梅花、奶油雞腿肉、草蝦共10款豐盛海陸烤味，搭配乾杯招牌泡菜、巴尼亞醬汁烤玉米筍、和牛牛肉丸鮮湯等佳餚，再乾一杯聖誕限定特調葡萄柚角嗨，與三五好友來一場過癮地嗑肉派對。

頂級日澳和牛燒肉殿堂的「老乾杯」於12月1日至1月2日獻上「聖誕豪牛雙人套餐」，售價4,760元＋10％服務費，集結8款人氣和牛美味，包含限定熟成冷藏牛舌、鹽蔥燒、和牛牛五花、和牛角切、日本和牛特選姿切、日本和牛上等牛排、老乾杯紛雪燒，還可品嚐到豪華魚子雙醬干貝和牛壽司，透過多變和牛滋味驚豔饕客的味蕾，享用尊爵不凡的和牛盛宴。套餐還可嚐到西班牙最高等級Bellota伊比利豬涮涮燒，搭配主廚牡蠣濃湯、鹿兒島產青甘魚嫩葉沙拉、北海道玉米法國產艾許奶油炊飯等各式佳餚。在老乾杯服務專員貼心的桌邊服務下，讓賓客擁有一場尊爵不凡的聖誕盛宴。

日本鍋物傳教士「黑毛屋本家」首次推出「龍膽石斑魚鍋」，並結合日本和牛、伊比利豬美味，獻上頂級海陸雙享受「極上饗聚節慶套餐」，於12月1日至1月31日在台北SOGO復興店及信義新天地A4店限定販售，售價雙人3,980元、三人5,970元，另加10％服務費。此次特別選用石斑之王「龍膽石斑」為主角，充滿膠原蛋白的魚皮，經炙燒後香氣四溢，其肉質彈性且細緻、甜美又鮮嫩，包裹著口感清脆的嚴選水菜，佐上特製的柚子胡椒橄欖油蔥醬享用，豐富的口感與香氣在口中綻放。湯頭更是以龍膽石斑魚骨加入味噌、上等的滿壽泉白金酒粕熬煮出迷人的醇厚風味，與入口即化的日本和牛十分對味，還有西班牙伊比利豬、北海道干貝、廣島牡蠣、大蛤、草蝦多樣頂級海陸食材，搭配精緻前菜、綜合蔬菜盤、逸品、甜點與飲品，非常適合在寒冷的冬季節慶中，暖胃享受。

「黑毛屋」於12月21日至1月2日推出「金燦食光 聖誕跨年套餐」，雙人套餐2,288元、三人套餐3,388元，另加10％服務費，以清爽柚子搭配高檔肉品的異國美饌，讓饕客不用出國就能來場舌尖上的跨年饗宴。主廚特製「柚子味噌湯頭」，選用日本大分縣產柚子果實、柚子醬、柚子酒，加入日本皇室御用頂級調味－西京味噌，其獨特醇厚甜味融入柚子高湯，酸甜滋味，散發清新淡雅的柚子香氣。選用日本和牛與西班牙Bellota伊比利豬兩大夢幻肉品，搭配加入海鮮蝦子、花枝、文蛤、鮭魚，豪華海陸佐上特製柚子醋味噌及黑松露沾醬享用。還有季節野菜盤、特製手工肉丸與各式逸品、飲品，豐盛的獨特風味，讓聖誕跨年大餐充滿異國感。

乾杯集團零售品牌「乾杯超市」為搶攻春節年菜、禮盒商機，於即日起至1月29日以超划算的價格推出2款大份量、全選用A5日本和牛的「春節限定禮盒」，於電商與集團旗下餐飲門市同步販售。想吃火鍋還是燒肉通通有，精選老饕最喜愛的和牛部位，「老乾杯 春節饗宴 特選A5和牛菲力沙朗燒肉禮盒」內含特選日本A5和牛菲力牛排、特選牛排、沙朗牛排、特選肋眼涮涮燒、上等燒烤片、特選燒烤片共6款日本A5和牛美味，搭配燒肉必備的乾杯燒肉醬、乾杯椒鹽、檸檬汁2款佐料，原價12,424元，下殺55折，只要6,888元。另一款「春節雙饗 黑毛屋本家特選日本A5和牛沙朗肋眼 鍋物禮盒」內容含有特選日本A5和牛沙朗火鍋片、特選日本A5和牛肋眼涮涮燒、火烤兩用後腹肉、鱈寶，再搭配涮涮湯、烏龍麵及壽喜燒醬，最適合在春節圍爐享用，原價12,837元，享54折優惠價6,888元。另有超值箱4,299元起等更多商品。

「乾杯超市」祭出早鳥活動，於12月25日前，購買任一春節禮盒享加1元加購價值790元的「西班牙Bellota伊比利豬」；消費即送滿額現金折扣券、免運券，折抵價值達1,900元；凡達成不同消費門檻，享滿額贈日本A5和牛菲力牛排、和牛牛排、保冷袋等各式好禮，最高可獲價值3,317元好禮。早鳥活動贈送總價值高達6,000元以上。

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