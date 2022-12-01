近期大陸疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天提出最新監測數據，指出此波疫情從10月下旬開始發展，經過一個月已持續創下新高，尤其以廣東、重慶、北京三大城市的疫情最為嚴重，提醒往來兩地的台商應多加注意防範。

防疫指揮官王必勝今天針對大陸的疫情進行說明，指出雖然大陸當局仍維持動態清零的策略，並實施20項優化防疫措施，但各地方政府在執行上確有所差異，造成部分省市逐步解除臨時管控區，衍生出許多隱形傳播鏈與疫情風險。

王必勝指出，大陸這一波疫情以廣東省、重慶市、北京市燒的最為嚴重，其中廣東省與重慶市的主流病毒株為BA.5.2，近一周都有新增超過5.5萬例的感染者，至於北京的疫情則較晚，約從11月中旬才開始，主流病毒株則是BF.7，與南方省市的有明顯不同。

由於兩岸往來頻繁，王必勝也提醒在大陸就學，以及工作的台商，出發前應先接種疫苗以提升自身保護力，若已經位於當地，則應優先照顧老人與小孩等脆弱族群，慢性病患則需提前備妥所需藥品，以免遇到醫療資源缺乏的窘境。

至於大陸的疫情，是否會對我國農曆年前的疫情帶來影響？王必勝指出，中央會持續動態調整國內醫療量能，雖然今天已宣布降低專責病房開設比例，但這並不意味直到農曆年前都不再進行調整。

王必勝解釋，之所以選在今天宣布調降專責病房開設比例，主要考量國內疫情位於低點，可讓醫療機構適度提供其他疾病的醫療服務，以因應大多數國人的需求，但若將來新冠疫情升溫，還會再進行調整。

王必勝說，如近期有台商欲返台，並無特別相關規定，一切都比照指揮中心的既有規範進行，入境一樣可實施0+7的自主防疫，若要返台接種疫苗也相當歡迎。