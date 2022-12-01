檢方聲請沒收已故軍火商汪傳浦犯罪所得，去年最高法院裁准本金1億7465萬多美元，加上2019年已裁准的3億多美元，共計確定沒收4億8719萬美元，折合新台幣約137億元。汪的妻子及子女針對没收規定聲請釋憲，憲法法庭併入另6案在12月2日宣判，但其中汪家興出境台灣未補正聲請書，遭裁定不受理。

汪傳浦與時任海軍上校郭力恆合作，推銷國軍透過湯姆笙公司採購法國拉法葉艦，法方浮報價格，讓汪與郭均分回扣。郭依收取回扣罪判刑15年，併科罰金2億，已服完刑出獄。

汪案發後滯留海外，遭法院通緝，2015年死亡後，台北地院判決公訴不受理。2016年7月1日沒收新制施行，檢方聲請沒收汪生前在瑞士的帳戶款項，法院裁准沒收本金部分137億多元確定，汪的家屬聲請釋憲。

汪傳浦的妻子葉秀貞，及子女汪家勇、汪家明、汪君玲主張，《刑法》沒收規定違反憲法的民主國、法治國原則、刑法定不溯既往原則、保障人民財產權及比例原則等疑義，聲請法規範憲法審查。

憲法法庭11月24日裁定受理汪傳浦家屬的聲請案，併入12月2日憲法法庭將宣判的案件內；這些聲請案是因2016年修法後的刑法「沒收」新制，可溯及追討犯罪所得，引發違憲爭議，味全公司及法官等5案聲請釋憲。