戴了近3年的口罩，今起正式卸下，室外免戴。不過指揮中心的「半套」規定，讓許多人覺得麻煩，乾脆出門在外還是從頭戴到尾。藝人歐陽靖臉書PO文，描述進餐廳用餐的「無限輪迴」，引熱烈共鳴。

今起室外不強制戴口罩，唯獨搭乘捷運、公車、台鐵、高鐵等大眾運輸工具仍要；進室內也要，除非有例外情境。

歐陽靖舉例，進餐廳前不用戴口罩、走進餐廳候位要戴；入座吃東西不用戴口罩、起身去抽衛生紙要戴；回座位繼續吃不用戴口罩、去上廁所要戴；回座位喝飲料不用戴口罩、走到櫃檯結帳要戴；最後走出餐廳，又可把口罩拿下。

光口罩戴來戴去，恐怕會害很多人腦子突然當機，不知道什麼時候該戴、什麼時候不用戴，許多人乾脆繼續戴著，一方面省麻煩，另一方面也防範流感等其他病毒。

歐陽靖自嘲，乾脆從頭到尾開直播，就不用戴口罩了。網友虧「這招根本霸王」，因按照中央流行疫情指揮中心認定，室內若從事唱歌、錄影、主持等，不需要戴口罩，而直播，完全符合此項定義。