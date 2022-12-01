台南大學17日、18日舉辦124周年校慶，校方重新油漆，還原達百年歷史古蹟的紅樓立面，1日敲鑼揭幕，校方公布5項年度研究成果，其中知識應用中心創下20年來首次台灣團隊獲得的國際獎項。

台南大學124周年校慶正逢紅樓建築百周年，校方5月就有連串紀念活動，再以油漆完成修復立面外觀，更貼近紅樓原貌。

校方1日先回到創校地點三山國王廟前點燃校慶運動會聖火，再回到學校，南大附中、南大附小與附屬啟聰學校師生齊聚為紅樓揭幕。伴隨學校的音樂管弦樂團吹奏，民俗體育中心展演舞龍競技，熱鬧開場。

南大今年共有5項研究成果，包括經營與管理學系團隊以辦市集活動作為復興沒落的紡織業。視覺藝術與設計學系團隊在中西區銀同社區經營藝術據點，將老宅改成展演空間活化社區。行政管理系提出市府公車APP改善計畫。電機工程學系以物聯網結合照護連線。

南大知識應用中心團隊舉辦人工智慧機器人學習程式的國際競賽，獲得國際電機電子工程師學會大學前教育功勳成就獎，是台灣團隊20年來首次在這獎項中獲獎。

南大的校慶活動往年皆開放校園，邀請社區民眾共襄盛舉，台南大學校長黃宗顯表示，學校將朝具有在地特色且與世界接軌的精緻型典範大學邁進。